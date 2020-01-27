Manisa FK’da Ertekin ile yollar ayrıldı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Manisa Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yollar karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında ayrıldı.

Manisa FK’da Teknik Direktör İsmail Ertekin dönemi sona erdi. Konuyla ilgili Manisa FK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Teknik Direktörümüz İsmail Ertekin ile yaptığımız karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz. İsmail Ertekin’e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” açıklaması yapıldı.

MANİSA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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