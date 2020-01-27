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Müstehcen fotoğraflarla şantaj iddialarına yalanlama Almanya’da hemşirelik yapan A.D. isimli kadının ...

İHA

Birlikte yaşadığı kadının habersiz müstehcen görüntülerini çekip şantaj yaparak para istediği iddia edilen ve hakkında soruşturma açılan Y.K. suçlamalara cevap verdi. Y.K. kendisine dava açan A.D.'ye kesinlikle şantaj ve tehditte bulunmadığını belirterek, evlilik bahanesiyle sürekli oyalandığını ve bu süreçte yaptığı masrafları istediğini söyledi.

Birlikte yaşadığı kadının habersiz müstehcen görüntülerini çekip şantaj yaparak para istediği iddia edilen ve hakkında soruşturma açılan Y.K. suçlamalara cevap verdi. Y.K. kendisine dava açan A.D.’ye kesinlikle şantaj ve tehditte bulunmadığını belirterek, evlilik bahanesiyle sürekli oyalandığını ve bu süreçte yaptığı masrafları istediğini söyledi.
İddiaya göre, Almanya’da yaşayan ve hemşirelik yapan A.D. isimli kadın, sevgilisi Y.K.’nın evli olduğunu öğrenince ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine kadının müstehcen görüntülerini gizlice çeken Y.K., A.D.’ye şantaj yaparak para istedi. A.D., avukatı Aydın Mollaoğlu aracılığıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Y.K. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde, “Müvekkil A.D., uzun yıllardır Almanya’da yaşayan ve hemşirelik yaparak geçimini sağlayan bir kadındır. Şüpheli Y.K., evli olmasına rağmen kendisini bekar olarak kadınlara tanıtmış, evlenme vaadiyle kadınları kandırarak tanışmış, kadınların güvenlerini kazandıktan sonra müstehcen fotoğraflarını kadınlardan habersiz olarak çekip fotoğrafları sosyal medyada yayınlama ve ailelerine gönderme tehdidiyle para isteyerek şantajlarda bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.
Şantaj iddialarına yalanlama
Hakkında soruşturma açılan Y.K. suçlamalara cevap verdi. Y.K. yaşadığı süreci şöyle anlattı: “2014 yılında Almanya’da tekel bayi işletiyordum. Dükkanı işletirken A.D. ile tanıştım. O dönem içerisinde evliydim fakat dükkanda yatıp kalkıyordum, ayrılmıştım. Resmi süreç devam ediyordu. Bu süreçte gelip gitmeler başladı. Evli olduğumu sonradan öğrendi. Bana ‘Sen boşanmazsın, beni oyalıyorsun, ev tutmazsın’ dedi. Ben her şeyi onun istediği gibi yaptım ve 2 buçuk ay içerisinde boşandım. Daha sonra bana evlilik şartlarını söyledi. Kültürlerinde 15 bin Euro değerinde altın alımı şartı olduğunu ifade etti. Onu da aldım, yüzük taktık. Yüzük taktıktan sonra beni oyalamaya başladı. Tartışmalarımız çıktı. Kendisine paralar gönderdim. Fakat bunun oyalaması devam edince kendisine sordum. ‘Biz hangi yoldayız. Evli miyiz, sevgili miyiz, söyle bana biz birbirimize kötülük yapmayalım’ Baktım ki yine oyalıyor bende kendisinden ayrıldım. Daha sonra ben Turgutlu’ya döndüm. Burada tanıştığım bir bayanla evlendim. Evlendikten sonra Almanya’ya döndüm. Almanya’da bütün işlerimi halledip Türkiye’ye kesin dönüş yapacaktım. O bunu duymuş. Bana ulaşıp evliliğimizin ne olacağını sordu. Bende evlenemeyeceğimizi ve Turgutlu’da başka biriyle nikah kıydığımı söyledim. O bana inanmadı. Ben de ikinci eşimle konuşup, evlilik cüzdanımızın fotoğrafını A.D.’ye atmasını söyledim. Fotoğrafın ardından bize gelip annemin elini öptü. Bana ne zarar verdiyse telafi edeceğini söyleyip Türkiye’ye dönmememi istedi. Hatta o gece bizim evde kaldı. Ben de her şeyi iptal ettim. Her şey iyiye gitmeye başlarken bu yine beni oyalayıp kandırdı. Ben de en sonunda kendisine verdiğim paraları istedim. O da benim ona şantaj yaptığımı ortaya attı. Ben kendisine şantaj yapmıyorum. Ondan yaptığım masrafı istedim. Halen de bu hakkımı istiyorum. Şantaj ve tehdit asla etmedim, paramı istiyorum”.

MANİSA

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:49
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