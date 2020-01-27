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Turgutlu’nun tarihine ışık tutan konferans

İHA

Turgutlu Belediyesi Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 97. yıldönümünde düzenlediği Prof. Dr. Mevlüt Çelebi'nin konuşmacı olarak katıldığı 'Atatürk ve Turgutlu' konferansında Turgutlu'nun geçmişine dair çok önemli bilgiler aktarıldı.

Turgutlu’nun tarihine ışık tutan konferans

Turgutlu Belediyesi Atatürk’ün Turgutlu’ya gelişinin 97. yıldönümünde düzenlediği Prof. Dr. Mevlüt Çelebi’nin konuşmacı olarak katıldığı ‘Atatürk ve Turgutlu’ konferansında Turgutlu’nun geçmişine dair çok önemli bilgiler aktarıldı.
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ocak 1923 yılında Turgutlu’ya gerçekleştirdiği ziyaret her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi törenlerle kutlandı.
Bu yıl ilk kez, Turgutlu Belediyesi bu özel günü Atatürk ve Turgutlu Konferansı ile taçlandırdı. 26 Ocak 2020 Pazar günü Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Profesörü Mevlüt Çelebi’nin konuşmacı olarak katıldığı, Osmanlı Dönemi’nden günümüze kadar yaşanan tarihte önemli izler bırakan olayları anlattığı ve Atatürk’ün Turgutlu ziyaretine dair anekdotlar ile dinleyicileri adeta o günlere taşıdığı konferans katılımcıların takdirini topladı. Prof. Dr. Mevlüt Çelebi, “Buraya davet için arandığımda, söz konusu Atatürk ise her yere tereddütsüz gelirim. Atatürk’ün ziyaretini her yıl törenlerle, etkinliklerle anan bir Belediye benim gözümde çok önemli yere sahiptir. Turgutlu ilçesi, birçok belediyenin başaramadığı bir girişimi gerçekleştirmiş ve Turgutlu Kent Müzesi’nin kapılarını ziyaretçilerine açmıştır, bizlere de sahip çıkmak, destek olmak düşer. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz Prof. Dr. Mevlüt Çelebi’ye plaket takdim ederek teşekkürlerini ileterek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Turgutlu’yu ziyaretinin 97. yıl dönümünde bu özel etkinliğe konuk olarak tarihimize ışık tutan Hocamız Mevlüt Çelebi’ye ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Kent Müzemizin sorumlusu Mehmet Gökyayla’ya ve personelimize teşekkür ederim.” dedi.

MANİSA

27 Ocak 2020 Pazartesi

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