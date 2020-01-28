Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

MANİSA´nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Manisa´nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.26´da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa´nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir´de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa´da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.



MANİSA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:48

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