Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem Deprem çevre ilçelerden de hissedildi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem sonrası Kırkağaç ilçesine yakın olan Akhisar’da vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı. Panikleyen vatandaşlar bulundukları binaları terk ederek sokaklara döküldü.
MANİSA
28 Ocak 2020 Salı
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