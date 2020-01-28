Merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından deprem bölgesine ulaşan Manisa Valisi Ahmet Deniz geçtiğimiz hafta yaşanan depremde evleri ağır hasar gören vatandaşların bulunduğu çadırları ziyaret etti. Vali Deniz son depremde sadece bir metruk binanın yıkıldığı bilgisini aldıklarını onun dışında herhangi bir olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Bugün saat 14.26’da merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Karakurt Mahallesi'ne ulaşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, 22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22’de merkez üssü Akhisar Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından evleri ağır hasar gören vatandaşların yerleştirildiği AFAD çadırlarında vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorunları ve sıkıntılarını dinleyen Vali Deniz, sorunların çözülmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Vali Deniz ayrıca Karakurt Mahallesi'ndeki Çok Amaçlı Salonun da depremzedelere tahsis edilmesi talimatını vererek vatandaşların korkmaması gerektiğini söyledi.

MANİSA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:48

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