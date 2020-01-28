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Akhisar Belediyesi, çadırdaki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

DHA

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmeye korkup, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan çadırlarda kalan vatandaşlara, Akhisar Belediyesi tarafından 3 öğün çorba ve sandviç dağıtılıyor.  Belediye ekipleri, depremzedelerin ısıtıcı, giyecek ve battaniye gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmeye korkup, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan çadırlarda kalan vatandaşlara, Akhisar Belediyesi tarafından 3 öğün çorba ve sandviç dağıtılıyor.  Belediye ekipleri, depremzedelerin ısıtıcı, giyecek ve battaniye gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.
22 Ocak'ta merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinin kırsal Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedilen depremde 5 metruk evde hasar oluştu. 3 kişi balkon ya da pencere gibi yüksek yerlerden atlayarak yaralandı. 1 kişi ise geçirdiği panik atak nedeniyle hastaneye kaldırıldı.   
Yüzlerce artçı sarsıntının yaşandığı Akhisar ile Kırkağaç ilçelerinde evlerine girmeye korkan vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 76'sı Musalar, Gökçeahmet, Selçikli, Karabörklü, Tütenli, Dingiller, Zeytinlibağ, Kadıdağ, Çamönü, 80'i de Kırkağaç'ta  olmak üzere toplam 156 çadır kuruldu.
Çadırlarda kalan vatandaşlara Akhisar Belediyesi; sabah ve akşamları çorba ile sandviç dağıtılıyor.  Belediye ekipleri, ayrıca depremzedelerin talepleri doğrultusunda ısıtıcı ve battaniye gibi ihtiyaçları da karşılıyor. 
Musalar Mahallesi Muhtarı Nurettin Yıldız, "Depremin olduğu gece köyümüze ilk gelen isimlerden biri Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu. Benden ve mahalleliden bilgi aldı. İhtiyaçlarımızı öğrendi ve ekiplerini yönlendirdi. Allah bizleri daha büyük afetlerden korusun" dedi.
Selçikli Mahalle Muhtarı Mustafa Öztaş da Akhisar Belediyesi'nin depremzedeler için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtip, teşekkür etti.    

MANİSA

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:48
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  • İKİNDİ 16:09
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