Manisa Büyükşehir Belediyesi 24 saat depremzedelerin yanında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa Büyükşehir Belediyesi 24 saat depremzedelerin yanında

İHA

AFAD verilerine göre 4.8, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.1 olarak açıklanan ve merkez üssü Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan depremin ardından, deprem bölgesinde vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Depremin şiddetli hissedildiği mahallelerde incelemede bulunan Büyükşehir ekipleri, panikle sokağa çıkan vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi 24 saat depremzedelerin yanında

AFAD verilerine göre 4.8, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.1 olarak açıklanan ve merkez üssü Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan depremin ardından, deprem bölgesinde vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Depremin şiddetli hissedildiği mahallelerde incelemede bulunan Büyükşehir ekipleri, panikle sokağa çıkan vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.
AFAD verilerine göre saat 14.26’da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Çevre illerde de hissedilen ve kısa süreli paniğe yol açan depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı teyakkuza geçti. Depremin şiddetli hissedildiği noktalara hareket eden itfaiye ekipleri, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, durum tespit çalışması yaptı. Merkez üssü Akhisar’ın Musalar Mahallesi olan ve 22 Ocak tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 24 saat bölgede olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, panikle sokağa çıkan vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, deprem haberiyle birlikte hızla harekete geçerek, Kırkağaç ilçesine hareket etti.
Geçtiğimiz hafta Akhisar'a bağlı Musalar Mahallesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Fatih Öztürk, Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Mehmet Kara, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Kemal Burak Gürol, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ünsel Gökçe, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy ve Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ile büyükşehir birimleri, depremzedeler için seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla vatandaşları sakinleştiren, çorba ikramında bulunan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede olmaya devam edecek.

MANİSA

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:28
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Valiliğinden rahatlatan açıklama "Depremde can kaybı ve yaralanma olmamıştır"
YEREL HABERLER Manisa Valiliğinden rahatlatan açıklama "Depremde can ...
Akhisar Belediyesi, çadırdaki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi, çadırdaki depremzedelerin ...
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (5)
YEREL HABERLER Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (5)
Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın ediyor
YEREL HABERLER Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın ediyor
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (4)
YEREL HABERLER Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (4)
Soma maden şehitleri aileleri, Kobe Bryant'i andı
YEREL HABERLER Soma maden şehitleri aileleri, Kobe Bryant'i andı
Manisa’da artçılar devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da artçılar devam ediyor
Vali Deniz deprem bölgesinde Manisa’daki depremden dakikalar sonra deprem bölgesine gelen Vali Ahmet Deniz çadırları ziyaret etti Vali Deniz: "Manisa’daki son depremde sadece bir metruk bina, geçen haftaki depremde hasar gören metruk bir bina yıkılmış onun dışında herhangi bir olumsuz durum yok"
YEREL HABERLER Vali Deniz deprem bölgesinde Manisa’daki depremden ...
Millet Kıraathanesi tatilde öğrencileri ağırlıyor
YEREL HABERLER Millet Kıraathanesi tatilde öğrencileri ağırlıyor
Manisa'daki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Manisa'daki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Valilikten son dakika deprem açıklaması
YEREL HABERLER Valilikten son dakika deprem açıklaması
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem Deprem çevre ilçelerden de hissedildi
YEREL HABERLER Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde ...
Yunusemreli judoculardan 2 madalya
YEREL HABERLER Yunusemreli judoculardan 2 madalya
Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YEREL HABERLER Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,1 ...
Alaşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi 'kardeş şehir' oldular
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi 'kardeş ...
Akhisar'da depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor
YEREL HABERLER Akhisar'da depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor
Salihli’de 'Nöbetçi Noter' uygulaması 1 Şubat’ta başlıyor
YEREL HABERLER Salihli’de 'Nöbetçi Noter' uygulaması 1 Şubat’ta ...
Yunusemre’de 4. Geleneksel Minikler Futbol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Yunusemre’de 4. Geleneksel Minikler Futbol Turnuvası ...
Büyükşehirden Akhisarlı depremzedelere çorba yardımı
YEREL HABERLER Büyükşehirden Akhisarlı depremzedelere çorba yardımı
Manisa Büyükşehirin 3 judocusu, Ümitler Avrupa Kupasına katılacak
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehirin 3 judocusu, Ümitler Avrupa ...
Hentbol heyecanı Manisa'da başladı
YEREL HABERLER Hentbol heyecanı Manisa'da başladı
Başkan Akın Elazığ’da depremzedelerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akın Elazığ’da depremzedelerle buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X