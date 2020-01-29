Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tanker TIR’a arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

İHA

Tanker TIR’a arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde tanker, aynı yönde seyreden TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tanker içerisinde sıkışan sürücü, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle karayolu, 2 saat trafiğe kapalı kaldı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula’dan İzmir istikametine seyir halinde olan Abdullah Çetin idaresindeki 03 L 2254 plakalı tanker, aynı yönde seyreden Rıfat Şanlı idaresindeki 42 ECY 39 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü Abdullah Çetin, tankerde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiresi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, tanker içerisinde sıkışan Abdullah Çetin’i yarım saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekipleri teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Abdullah Çetin, ilk müdahalelerinin ardından olay yerinden Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı Çetin’in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve sıkışmadan dolayı sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı
Öte yandan kaza sebebiyle İzmirAnkara D300 karayolunun İzmir istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan tanker ve TIR yolu tamamen kapatırken, tankerden dökülen mazotun yola akması sebebiyle karayolu kayganlaştı. Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kumlama çalışmalarının ardından kazaya karışan tanker ve TIR’ın yoldan kaldırılmasıyla İzmirAnkara D300 karayolu yeniden trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MANİSA

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:28
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da korkutan deprem (10)
YEREL HABERLER Manisa'da korkutan deprem (10)
Manisa Valiliğinden deprem açıklaması
YEREL HABERLER Manisa Valiliğinden deprem açıklaması
Manisa'da korkutan deprem (9)
YEREL HABERLER Manisa'da korkutan deprem (9)
Manisa’da 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Emekli maaşını çekmek için gittiği bankada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Emekli maaşını çekmek için gittiği bankada yaşamını ...
Manisa'da korkutan deprem (8)
YEREL HABERLER Manisa'da korkutan deprem (8)
Deprem sırasında meydana gelen sıva çatlağı paniğe neden oldu Manisa merkezdeki 6 katlı Deniz Apartmanı sakinleri Kırkağaç depremi sırasında binalarında oluşan çatlakla paniğe kapıldı Durumu AFAD’a bildirilmesinin ardından yapılan incelemede çatlağın sıva çatlağı olduğu tespit edildi
YEREL HABERLER Deprem sırasında meydana gelen sıva çatlağı paniğe ...
Manisa'da korkutan deprem (7)
YEREL HABERLER Manisa'da korkutan deprem (7)
Depremi gözyaşlarıyla anlattı Kırkağaç'taki depremde çadırda kalan vatandaşlar birlikte dua etti Depremle sarsılan Kırkağaç'ta metruk binanın duvarları yıkıldı Traktör römorkuna branda örten aile korkudan evlerine giremiyor Deprem üssü Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar kurulan çadırlarda kalıyor
YEREL HABERLER Depremi gözyaşlarıyla anlattı Kırkağaç'taki depremde ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi 24 saat depremzedelerin yanında
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi 24 saat depremzedelerin ...
Manisa Valiliğinden rahatlatan açıklama "Depremde can kaybı ve yaralanma olmamıştır"
YEREL HABERLER Manisa Valiliğinden rahatlatan açıklama "Depremde can ...
Akhisar Belediyesi, çadırdaki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi, çadırdaki depremzedelerin ...
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (5)
YEREL HABERLER Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (5)
Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın ediyor
YEREL HABERLER Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın ediyor
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (4)
YEREL HABERLER Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (4)
Soma maden şehitleri aileleri, Kobe Bryant'i andı
YEREL HABERLER Soma maden şehitleri aileleri, Kobe Bryant'i andı
Manisa’da artçılar devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da artçılar devam ediyor
Vali Deniz deprem bölgesinde Manisa’daki depremden dakikalar sonra deprem bölgesine gelen Vali Ahmet Deniz çadırları ziyaret etti Vali Deniz: "Manisa’daki son depremde sadece bir metruk bina, geçen haftaki depremde hasar gören metruk bir bina yıkılmış onun dışında herhangi bir olumsuz durum yok"
YEREL HABERLER Vali Deniz deprem bölgesinde Manisa’daki depremden ...
Millet Kıraathanesi tatilde öğrencileri ağırlıyor
YEREL HABERLER Millet Kıraathanesi tatilde öğrencileri ağırlıyor
Manisa'daki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Manisa'daki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Valilikten son dakika deprem açıklaması
YEREL HABERLER Valilikten son dakika deprem açıklaması
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem Deprem çevre ilçelerden de hissedildi
YEREL HABERLER Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X