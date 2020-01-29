- MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü Abdullah Çetin, ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, İzmirAnkara D 300 Karayolu Gökçeören Kavşağı Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kula'dan İzmir yönüne giden Abdullah Çetin yönetimindeki 03 L 2254 plakalı tanker, aynı yöne giden Rıfat Şanlı yönetimindeki 42 ECY 39 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan Çetin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Çetin, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan karayolunun İzmir istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Tankerden dökülen mazot nedeniyle Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kumlama çalışması yaptı.



MANİSA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:34

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.