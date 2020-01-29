Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Vekili Metin Öztürk, 2019 yılı değerlendirme toplantısında başta kuru üzüm ve taze üzüm olmak üzere toplam 513 bin 405 ton tarım ürünü ihracatı gerçekleştirerek, ülke ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını söyledi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2019 yılının değerlendirildiği, 2020 yılının ise planlamasının yapıldığı ‘Yıllık değerlendirme ve planlama toplantısı’ gerçekleştirildi. İl Müdür Vekili Metin Öztürk’ün başkanlık ettiği toplantı, Şehitler Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda 2019 yılında yapılan çalışmalar, tarımsal yenilikler, ilin gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki genel durumu, çiftçi sorunları ve çözümleri tartışılarak kararlar alındı.

Toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa’nın 2019 yılında pek çok alanda birinci sırada kaldığını, tarım, hayvancılık ve gıda konularında kendini yenilemeyi başardığını kaydetti. Manisa’nın üzüm, tütün, tavuk eti üretiminde ve hindi varlığında ülke birincisi, zeytin, salçalık biber, salçalık domates üretiminde ülke ikincisi, yumurta, kiraz ve turşuluk hıyar üretiminde ise üçüncü sırada yer aldığını belirten Öztürk, “Manisa Türkiye’de biyoteknik mücadele uygulayan iller arasında birinci sırada, organik tarım üretim miktarında da yine ülke birincisi konumunda. Bakanlık ve il müdürlüğü olarak Manisa çiftçisi için gerçekleştirilen çalışma ve yatırımların meyvelerini verdi. Manisamız ülke ihracatına yapmış olduğu katkılarıyla göz doldurmaktadır. 2019 yılı içerisinde ilimizden başta kuru üzüm ve taze üzüm olmak üzere toplam 513 bin 405 ton tarım ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda verilen bitki sağlık sertifikası sayısı 28 bin 804 adettir. İlimizden yaklaşık 370 milyon adet sofralık yumurta, 18 milyon 522 bin 141 kilogram kanatlı eti ve ürünleri, 11 milyon 266 bin 229 kilogram süt ürünleri, 8 milyon 510 bin 832 kilogram kedi köpek maması ihracatı yapılarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladı” diye konuştu.

Manisa’da 2019 yılında hayvancılık desteklemeleri kapsamında yetiştiricilere 69 milyon 662 bin 893 lira ödeme yapıldığını kaydeden Öztürk, “2019 yılında, bakanlığımız tarafından kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında ilimizde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi için 6 milyon 449 bin 349 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için 2 milyon 359 bin 40 lira hibe ödemesi, 8 bin 902 dekar arazi basınçlı sulamaya açıldı. 2019 yılında toplam 8 milyon 808 bin 389 lira hibe ödemesi gerçekleştirildi. Öte yandan ilimizde jeotermal kaynaklı teknolojik sera alanlarımızı artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Alaşehir ve Salihli ilçelerimizde jeotermal sondaj çalışmaları valimiz Ahmet Deniz’in himayelerinde yürütülmekte olup 2020 yılı içerisinde de müdürlüğümüz çalışmaları yoğunlaşarak devam edecektir" dedi.

Toplantı, soru, cevaplar ve çözüm önerilerinin karara bağlanması ile sona erdi.

MANİSA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:48

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