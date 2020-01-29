Yabani yılkı atlarını ağzıyla besledi Çevresinde kuş doktoru olarak bilinen Hamdi Öklü elleriyle beslediği yılkı atlarını bu sefer ağzıyla besledi

Çevresinde ‘Kuş doktoru’ olarak tanınan ve yaban hayvanlarına gösterdiği şefkatle bilinen Hamdi Öklü bugüne kadar elleriyle beslediği yabani yılkı atlarını şimdi de ağzıyla besledi.

Manisa’nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Pakındaki yaban hayatının en önemli aktörlerinden olan yılkı atları ile arasında farklı bir bağ kuran Hamdi Öklü, atları ağzıyla besledi.

Manisa’da evinde pek çok yaralı kuş besleyerek iyileşmesini sağladıktan sonra tekrar doğaya bırakan ve çevresinde ‘Kuş doktoru’ olarak bilinen Hamdi Öklü, Manisa’nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayatının en önemli aktörlerinden olan yılkı atlarını her fırsatta besliyor. Bugüne kadar elleriyle beslediği yılkı atlarıyla farklı bir bağ kuran Öklü’yü gören yabani yılkı atları hiç korkmadan Öklü’nün yanına gelerek, ağzından beslendi. Ağzına aldığı bisküvileri atlarla paylaşan Öklü ve yılkı atlarının arasındaki dostluk takdir topladı.

Oğlu İbrahim ve eşi Nurcan Öklü ile birlikte her fırsatta Spil Dağı Milli Parkı'ndaki başta yılkı atları olmak üzere yabani hayvanları beslediklerini kaydeden Hamdi Öklü bütün hayvanların kendisini çok fazla sevdiğini söyledi. Oğlu İbrahim ile birlikte yılkı atlarını besleyen Hamdi Öklü, “Biz baba oğul Spil’deki hayvanları çok seviyoruz. Onlar da sevgimizi karşılıksız bırakmıyorlar. Bize yaklaşıyorlar, bize sempati duyuyorlar. Bizim zarar vermeyeceğimizi anladıkları için yanımıza kadar gelip elimizden besleniyorlar.” dedi.

MANİSA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:48

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