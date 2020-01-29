“Başkan’ın Özel Kalemiyim” diyerek esnafı dolandırmaya kalktılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Açıklamada, Manisa esnafına kendilerini 'Cengiz Ergün’ün Özel Kalemi' olarak tanıtan kişi ya da kişilerin, kimsesiz çocuklara yardım bahanesiyle para talebinde bulunduğu belirtilerek, vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemesi uyarısında bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, başta Manisa esnafı olmak üzere, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı kişi ya da kişilerin esnafımıza giderek, ‘Cengiz Ergün’ün Özel Kalemiyim. Kimsesiz çocuklara yardım için para topluyoruz’ diyerek, dolandırıcılık yapmaya çalıştığı yönünde şikayetler gelmektedir. Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Cengiz Ergün’ün hiçbir şekilde böyle bir yardım düzenlemesi söz konusu değildir. Esnafımız başta olmak üzere, hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına bu tür art niyetli kimselere itibar etmemelerini ve bu tür taleplerde bulunan şahısları emniyet güçlerine bildirmelerini önemle rica ederiz” denildi.

MANİSA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:48

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