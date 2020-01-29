Otomobilin çarptığı Musa, öldü

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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Manisa´dan Menemen istikametine giden Mehmet Can Öztürk (23) yönetimindeki 35 AP 8041 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen´e çarptı. Sözen, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sözen´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sözen´in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırılırken, otomobil sürücüsü Öztürk ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



MANİSA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:48

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