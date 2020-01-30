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Büyükşehir depremzedelerin yanında

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremle sarsılan Akhisar ve Kırkağaç'ta vatandaşları zor gününde yalnız bırakmıyor. Depremin şiddetli hissedildiği mahalleleri ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, depremzedelere geçmiş olsun dilekleri iletip, taleplerini dinliyor.

Büyükşehir depremzedelerin yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremle sarsılan Akhisar ve Kırkağaç’ta vatandaşları zor gününde yalnız bırakmıyor. Depremin şiddetli hissedildiği mahalleleri ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, depremzedelere geçmiş olsun dilekleri iletip, taleplerini dinliyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ve Kırkağaç’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından adeta seferber oldu. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm ekiplerini depremin hissedildiği mahallere sevk eden Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarını zor gününde yalnız bırakmıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Harun Yıldız, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Zafer Kasal, Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Vekili Mustafa Bulut, Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de, depremin şiddetli hissedildiği mahalleleri ziyaret ederek depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kırkağaç ilçesinde İlyaslar, Karakurt, Bostancı ve Alifakı Mahallelerini ziyaret eden daire başkanları Akhisar ilçesinde de Selçikli ve Karabörklü Mahallelerini ziyaret etti. Yaşanan depremin ardından paniğe kapılan vatandaşları sakinleştiren daire başkanları, depremzedelerin taleplerini dinledi. Evleri hasar gören ve kurulan çadırlarda yaşayan vatandaşları da ziyaret eden, daire başkanları, Büyükşehir Belediyesi’nin yardım elinin onların yanında olduğunu vurguladı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerinin gıda ihtiyacının karşılanması için çorba dağıtımına da devam ediyor.

MANİSA

30 Ocak 2020 Perşembe

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