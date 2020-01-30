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24 metrelik elektrikli otobüsler test edilmeye başladı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi trafiğini rahatlatmak ve çevreye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği elektrikli otobüs projesinde Türk Standartları Enstitüsünden uygunluk belgesini alan 24 metrelik yüksek yolcu kapasiteli elektrikli otobüslerin test sürüşlerine başlandı. Şehir Hastanesi'nden Celal Bayar Üniversitesi İlhan Varank Yerleşkesine kadar test sürüşü gerçekleştirilen 24 metre uzunluğundaki elektrikli otobüslerin en kısa süre içerisinde toplu taşıma sistemine entegre edilmesi planlanıyor.

24 metrelik elektrikli otobüsler test edilmeye başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi trafiğini rahatlatmak ve çevreye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği elektrikli otobüs projesinde Türk Standartları Enstitüsünden uygunluk belgesini alan 24 metrelik yüksek yolcu kapasiteli elektrikli otobüslerin test sürüşlerine başlandı. Şehir Hastanesi'nden Celal Bayar Üniversitesi İlhan Varank Yerleşkesine kadar test sürüşü gerçekleştirilen 24 metre uzunluğundaki elektrikli otobüslerin en kısa süre içerisinde toplu taşıma sistemine entegre edilmesi planlanıyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde başlatılan ulaşımda dönüşüm hamlesi kapsamında Manisa toplu taşıma sistemine entegre edilen çevre dostu elektrikli otobüsler geçtiğimiz yıl Manisalıların hizmetine sunuldu. 20 adet 18 metrelik, 2 adet 24 metrelik otobüslerden oluşan Elektrikli otobüs projesi kapsamında 18'er metrelik otobüsler yaklaşık 1 senedir Manisalılar hizmet veriyor. 24 metrelik olan yüksek yolcu kapasiteli elektrikli otobüsler ise Türk Standartları Enstitüsünden uygunluk belgesini almalarının ardından test sürüşlerine başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün'ün de yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında 24 metrelik elektrikli otobüsün, Şehir Hastanesi'nden Celal Bayar Üniversitesi İlhan Varank Yerleşkesine kadar test sürüşü gerçekleştirildi. Kampüs girişinde elektrikli otobüs Celal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz ve öğretim görevlileri tarafından karşılandı.
Elektrikli otobüslerin öğrencilerin kampüsteki yaşam konforlarının arttırılması noktasına katkıda bulunacağını belirten CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve beraberindekiler daha sonra 24 metrelik elektrikli otobüsün test sürüşüne kampus içerisinde eşlik etti.
Celal Bayar Üniversitesi İlhan Varank Yerleşkesinden bulunan öğrencileri de alarak belirlenen güzergahta test sürüşüne devam eden elektrikli otobüs, test sürüşünü Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan elektrikli otobüs şarj istasyonunda tamamladı. Elektrikli otobüsün kampus hattında çalışacak olmasının hem ulaşım noktasındaki sorunlarının çözülmesine hem de çevreye sağlayacağı katkı nedeniyle memnuniyetlerini ifade eden öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. 24 metre uzunluğundaki elektrikli otobüslerin en kısa süre içerisinde toplu taşıma sistemine entegre edilmesi planlanıyor.

MANİSA

30 Ocak 2020 Perşembe

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