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Manisa Valiliği deprem hasarının 4 ilçeye ulaştığını açıkladı Manisa’da bir hafta içinde meydana ...

İHA

Manisa Valiliği deprem hasarının 4 ilçeye ulaştığını açıkladı Manisa’da bir hafta içinde meydana gelen iki ayrı depremde 4 ilçede ağır hasarlı bina sayısının 275 olduğu açıklandı Depremin ardından 3 cami ile 7 binanın yıkımının tamamlandığı bildirildi

Manisa Valiliği Akhisar ve Kırkağaç’ta yaşanan iki depremin ardından 4 ilçede 275 ağır hasarlı yapının olduğunu, bunlardan 3 cami ve 7 binanın yıkım çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Bu arada meydana gelen depremlerde hasarlı binaların Akhisar, Kırkağaç, Soma ve Saruhanlı ilçelerinde olduğu bildirildi.
Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen iki depremin ardından son verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, “İlimizde, 22.01.2020 tarihinde saat 22.22’de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde ve 28.01.2020 tarihinde saat 14.26’da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası Manisa, İzmir, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı ekiplerle toplam 68 mahallede tespit çalışması yapılmıştır. Yapılan incelemelerde; Akhisar ilçesinde; 318 az hasarlı, 151 ağır hasarlı, Kırkağaç ilçesinde; 268 az hasarlı, 123 ağır hasarlı, Saruhanlı ilçesinde; 2 az hasarlı, Soma ilçesinde; 8 az hasarlı, 1 adet ağır hasarlı olmak üzere 4 ilçede toplam 596 az hasarlı, 275 ağır hasarlı konut yapı tespit edilmiştir.” denildi.
Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan mahallelerde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 400 adet çadır kurulduğu kaydedilen açıklamada, “Ayrıca depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşımız Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampına yerleştirilmiştir” bilgisi verildi.
Depremde ağır hasar gören Karakurt Mahallesi Vahdet Camii ve minaresi, Karabörklü Camii ve minaresi, Akifakı Camii minaresi ile 7 adet binanın yıkımının gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada yıkım çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.
Depremden zarar gören vatandaşların geçici barınma, gıda, ısınma ve diğer tüm ihtiyaçlarının Manisa Valiliği koordinesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, AFAD İl Müdürlüğü ve Kızılay tarafından karşılandığı açıklanırken, depremden zarar gören vatandaşların geçici barınmalarına ilişkin çalışmaların, ayni ve nakdi yardımların Manisa Valiliği koordinesinde yapılmaya devam ettiği bildirildi.

MANİSA

30 Ocak 2020 Perşembe

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