Yunusemre 4. Geleneksel Minikler Futbol Turnuvası sona erdi

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla gerçekleştirilen, yaklaşık 600 sporcunun mücadele ettiği 4. Yunusemre Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası sona erdi.

2009 2010 ve 2011 doğumlu 60 takımın katılımı ve yaklaşık 600 sporcunun Futbol oynadığı Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde düzenlenen 4. Geleneksel Yunusemre Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın son gününde gerçekleşen 2009 (U11) takımları mücadelesinde Altınordu şampiyon olurken, Murat Germen 2., Yunusemre Belediyespor 3., Çamdibi Gücü de 4'üncülük elde etti. Ödül töreni Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Gülbahar Akyıldız ve velilerin katılımı ile yapılarak takımlara kupa, madalya ve katılım belgesi verildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de sporcuları ziyaret etti. Sahayı dolaşarak takımlara tek tek başarı dileyen Başkan Çerçi, antrenörler ve velilerle sohbet etti.



‘Güzel bir turnuvayı geride bıraktık’

Turnuvayı değerlendiren Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan turnuvaya katılan tüm takımları kutlayarak, “Bu yıl 4’üncüsünü düzenlediğimiz turnuvamızda İzmir, Balıkesir, Denizli ve Manisa'dan katılan 60 takımda yaklaşık 600 sporcu mücadele etti. Verimli ve güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Çocuklarımıza spor yaptırdığımız için de mutluyuz. İnşallah daha çok sporcunun ve takımın mücadele edeceği turnuvaları yapmak nasip olur. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı ve turnuvamıza katılan tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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