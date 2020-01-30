Depremin vurduğu Akhisar ve Kırkağaç'ta yarı yıl tatili uzatıldı

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından yarıyıl tatilinin iki ilçede 10 Şubat tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “22 Ocak tarihinde Akhisar ve 28 Ocak tarihinde ise Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen deprem nedeniyle; Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Şubat tarihine kadar eğitimöğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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