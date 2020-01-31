Aykut Yüce, Manisaspor'da

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TFF 3. Lig ekibi Manisaspor, eski oyuncularından Aykut Yüce'yi kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekibi Manisaspor, eski oyuncularından ve Manisaspor altyapısından yetişen Aykut Yüce ile kadrosunu güçlendirdi. Yüce, transferin son günlerinde, sezon sonuna kadar kendisini Manisaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Orta saha pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki oyuncu için 2. ve 3. Lig takımlarının ilgisinin bulunduğu bilinmekteydi.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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