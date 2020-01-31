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Başkan Akın gazetecilerle buluştu

İHA

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Encümen Salonunda ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Akın gazetecilerle buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Encümen Salonunda ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde bir araya geldiği ve gazetecilerin önerisiyle her ay yapılması planlanan basın toplantılarının ilkini Turgutlu Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Akın’a Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser de eşlik etti.
Elazığ için toplanan yardımları bizzat teslim ederek Çarşamba günü Turgutlu’ya dönen Başkan Akın, “Kaymakamlığımız ve Belediyemizin ortaklaşa 25 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’de başlattığı, 26 Ocak Pazar günü saat 17.00’de sona eren ‘Turgutlu Elazığ’a yardım elini uzatıyor’ kampanyasına çok önemli bir duyarlılık örneği göstererek 30 saat içerisinde 2 tır dolusu yardım toplayan, Elazığ’a kardeşliğini, birlik ve beraberliğini gösteren değerli Turgutlu halkına, kampanyamızın başından sonuna kadar yanımızda yer alan Kaymakamımız Ali Yılmaz’a, yardımların toplanmasında ve taşınmasında fedakarca çalışan belediyemiz ve kaymakamlık personeline, yardımların Elazığ’a sevk edilmesinde büyük destekleri olan Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasına, Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın’a, yönetim kuruluna ve kıymetli üyelerine, Turgutlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Gökhan Yörüyen'e, kampanyamız başlar başlamaz yardımların ulaştırılması için bizimle iletişime geçen ve bu konuda bizlere önemli yardımları olan S.S. 118 No’lu Turgutlu Birleşik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine, Kooperatif Başkanı Bayram Çığın ve Yönetim Kurulu üyelerine, Elazığ’da bizleri karşılayıp misafir eden, yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasında yanımızda olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’na, CHP Elazığ İl Başkanımız Zeki Kaplan’a, ziyaretlerde bulunduğumuz CHP Tunceli İl Başkanı Mehmet Coşkun’a, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’na, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e, Ovacık İlçe Başkanı Ali Asker Koçuk’a misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu kampanyanın gerek sosyal medya yoluyla gerekse basın yoluyla duyurulmasında büyük bir özen gösteren siz değerli basın emekçilerine Turgutlu ve Elazığ halkı adına canı gönülden teşekkür ederim. Allah bu zor zamanlarda ortaya çıkan birlik ve beraberliğimizi daim etsin, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.

“Öncelik yerel esnaf”
Toplantı daha sonra karşılıklı sorucevap şeklinde devam etti. Başkan Akın alışveriş festivali tarzında bir çalışmalarının olup olmayacağı sorusuna yanıt olarak, “Benim önceliğim Turgutlu’da yerel esnafın kazanması. Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan yerel esnafımızın kazanacağı her türlü projenin içinde oluruz. Ancak Turgutlu’nun dışından gelecek, burada benim esnafımın işini kesecek, yöresel yemekler tarzında çalışmalara izin vermeyeceğiz. Ayrıca bu tarz işleri hijyen ve sağlık açısından da sıkıntılı.” dedi.

“Yeni sezonda hedefimiz yeni statta oynamak”
Yapımı devam eden yeni statla alakalı olarak sorulan bir soruya Başkan Akın, “İnşaatı yapan firmayla sürekli görüşme halindeyiz. Hedefimiz yeni sezonda maçlarımızı yeni statta oynamak. Yapılan çalışmalarda bu şekilde devam ediyor.” şeklinde cevap verdi.

“Sahipsiz canlıların ölüm sebebi gençlik hastalığı”
Perşembe günü Selvilitepe Mahallesinde 3 sahipsiz canlının öldüğü olayla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Akın, “Belediyemiz veterineri tarafından yapılan incelemede sahipsiz canlıların ölüm sebebinin gençlik hastalığı olduğu ortaya çıktı. Gençlik aşısı yapılması gerektiği ve bu aşıları olmadığı için öldüklerini öğrendik. Bu konuyla alakalı bu aşıların eksik olduğu canlıları toplayarak hem gençlik aşılarını hem kısırlaştırmalarını yapıp yine topladığımız bölgeye bırakacağız. Kanunen yapabileceğimiz bu.” dedi.

“9 ayda 7 milyon TL tasarruf”
Başkan Akın 9 ayık süreçte yapılan tasarruflarla ilgili soruya ise şu cevabı verdi: “Gereksiz harcamaların tamamını bitirdik. İhaleleri canlı yayınlamaya başladık. Bu sayede hem tüm Turgutlu halkı ne yapıyoruz, paraları nereye harcanıyor görmeye başladı hem de ihalelerimize ilgi arttı. Mesela önceki dönem yapılan taş döşeme ihalesinde 8.60 olan metrekare işçilik rakamı bizim ihalemizde 3.49’a düştü. 7 aylık süreçte hesap işleri müdürlüğümüzün verdiği rakam 7 milyon TL tasarruf yapıldığı. Ayrıca kasamızda paramız var. İşçilerimizin maaşlarını öderken zorlanmıyoruz. 2019 yılına kadar esnaflarımıza olan borçlarımızın tamamını ödedik. İyi yolda gidiyoruz.”

“Turgutluspor’da Hedef Play Off”
Cumartesi günü oynanacak TurgutlusporKocaeli maçını ve sezonu değerlendiren Başkan Akın, “Önemli bir maç oynayacağız. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Şuan 2. sırada ve PlayOff potasındayız. Ben sezon sonunda da bu takımın PlayOff’ta olacağına inanıyorum.” dedi.

MANİSA

30 Ocak 2020 Perşembe

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