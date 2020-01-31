Manisa’daki STK’lardan Kudüs’e destek, Yunan vekile uyarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa’daki STK’lardan Kudüs’e destek, Yunan vekile uyarı

İHA

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyeleri cuma namazı çıkışında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü tamamen İsrail'e vermeyi hedefleyen planı ile Avrupa Parlamentosu üyesi Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına sert tepki gösterdi.

Manisa’daki STK’lardan Kudüs’e destek, Yunan vekile uyarı

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyeleri cuma namazı çıkışında ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü tamamen İsrail’e vermeyi hedefleyen planı ile Avrupa Parlamentosu üyesi Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos’un Türk bayrağını yırtmasına sert tepki gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Yüzyılın anlaşması’ adını verdiği ve Kudüs’ün tamamen İsrail tarafından işgalini öngören planı ile Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos’un AP Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Manisa’daki STK’ların bir araya geldiği MASİDAP üyeleri de Hatuniye Camisi'nde cuma namazı çıkışı bir basın açıklaması düzenlerken bir yandan Kudüs’e destek verdi. Ayrıca basın açıklamasında Yunan vekile de sert tepki gösterildi.

“Daha önce olmadığı kadar kararlıyız”
Grup adına açıklamayı MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner gerçekleştirdi. Öner açıklamasında, “Kudüs’ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması, daha açık ifadeyle ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan Siyonist İsrail’in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir işbirliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin’in düşmanı, Kudüs’ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse, Filistin’e el koymaya, İsrail’e yol vermeye, ABD’ye refakat etmeye yeltenmesin. Bu coğrafya, insani değerleri herkese sunma noktasında cömert, insanlıktan nasipsiz her özneye, her devlete ve her zihniyete haddini bildirecek kadar mert insanların ve inanmışların coğrafyasıdır. Bu planın tek olumlu yanı, evanjelizmeemperyalizme ve Siyonizmekapitalizme karşı küresel intifada çağrısının karşılık bulmasını hem kolaylaştıracak, hem hızlandıracak hem de katılanların sayısını artıracak olmasıdır. Biz Hz. Ömer’den, Selahaddin Eyyubi’den, Yavuz Sultan Selim’den, Abdülhamit’ten bize miras kalan ilk kıbleyi koruma gururunu, İbrahimi yaşayışın merkez coğrafyasını bağımsız Filistin ve Özgür Filistinliler ile birlikte devam ettirme onurunu yaşamakta ve mukaddes bir miras olarak gelecek nesillere aktarmakta kararlıyız. ABD ve İsrail şunu bilsin; içinde bağımsız Filistin, Özgür Kudüs ve işgal ettiği topraklardan çekilmiş İsrail kavramlarının ve bunu sağlayacak kuralların olmadığı hiçbir sözleşme, anlaşma ve plan; imzamıza da, rızamıza da sahip olamaz. Çok açık söylüyoruz, Ortadoğu’dan defolan ABD ve Filistin’de derdest olan İsrail hedeflerine hiç olmadığı kadar yakın, bu hedefler noktasında birlik ve beraberlik oluşturmak açısından da daha önce olmadığı kadar kararlıyız" şeklinde konuştu.

“Ayağınızı denk alın”
Öner, Kudüs için yaptığı açıklamanın ardından Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekilini ve Yunan hükümetini sert bir dille uyardı. Öner,"Avrupa Parlamentosunda gerçekleştirilen genel kurulan Loannis Lagos küstahça ve çirkin bir şekilde saldırıda bulundu. Türk bayrağımızı yırtıp atarak, küstah bir davranışa imza attı. Buradan ümmetçe, milletçe net bir şekilde ifade ediyoruz. Bu davranışlar bizim tarafımızdan asla kabul görmeyecek davranışlardır net bir dille kınıyoruz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Geçmişte yaşananlardan ders almayanlar gelecekte de aynı kaderi yaşamak zorunda kalacaktır. Yunan hükümetini ve milletvekili tekrar net bir şekilde uyarıyoruz. Geçmişte yaşamış olduğunuz kadere mahkum olabilirsiniz bizi buna mecbur bırakmayın. Bu millet güçlüdür. Bu millet imanla dolu yüreğiyle bayrağını, manevi değerlerini en güzel şekilde taşıyacaktır, koruyacaktır, emanete sahip çıkacaktır. O yüzden tekrar uyarıyoruz ayağınızı denk alın bizimle oynamayın" diye konuştu.

MANİSA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:28
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Büyükşehir'den depremzedelere 2 milyon 399 bin lira destek
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den depremzedelere 2 milyon 399 bin ...
Manisa BBSK’lı sporculardan Yunan vekile bayraklı tepki
YEREL HABERLER Manisa BBSK’lı sporculardan Yunan vekile bayraklı ...
Başkan Akın gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akın gazetecilerle buluştu
Yunusemre, Bigadiç Belediyespor’a misafir olacak
YEREL HABERLER Yunusemre, Bigadiç Belediyespor’a misafir olacak
Manisa FK, Galip Güzel ile anlaştı
YEREL HABERLER Manisa FK, Galip Güzel ile anlaştı
Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor
Besledikleri sokak köpeklerinden 3'ünü ölü buldular
YEREL HABERLER Besledikleri sokak köpeklerinden 3'ünü ölü buldular
Aykut Yüce, Manisaspor'da
YEREL HABERLER Aykut Yüce, Manisaspor'da
Manisa’da taksilere sıkı denetim
YEREL HABERLER Manisa’da taksilere sıkı denetim
Deprem çalışmaları Vali Deniz başkanlığında değerlendirildi
YEREL HABERLER Deprem çalışmaları Vali Deniz başkanlığında ...
Alaşehir Belediyesi okulların bakımını yaptı
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesi okulların bakımını yaptı
Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor
YEREL HABERLER Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor
Neslican'ın babasından, beyincik erimesi olan Meryem için çağrı
YEREL HABERLER Neslican'ın babasından, beyincik erimesi olan Meryem ...
Cami duvarına isabet edip patlamayan top mermisi korunuyor
YEREL HABERLER Cami duvarına isabet edip patlamayan top mermisi ...
Akhisar ve Kırkağaç'ta yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Akhisar ve Kırkağaç'ta yarıyıl tatili, 10 Şubat'a ...
Depremin vurduğu Akhisar ve Kırkağaç'ta yarı yıl tatili uzatıldı
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Akhisar ve Kırkağaç'ta yarı yıl ...
Sarıgöl’de trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de trafik kazası: 6 yaralı
Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düştü ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düştü ağır ...
Manisa Büyükşehir'in 3 şirketinden depremzedelere bin adet battaniye
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'in 3 şirketinden depremzedelere bin ...
Büyükşehirden çiftçilere su deposu desteği
YEREL HABERLER Büyükşehirden çiftçilere su deposu desteği
Engelli hakları konusunda stratejik plan hazırlanacak
YEREL HABERLER Engelli hakları konusunda stratejik plan hazırlanacak
Akhisar’da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
YEREL HABERLER Akhisar’da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Manisa'daki depremzedeler yağmura rağmen çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor Karakurt Mahalle sakini Şener Eren: "Sobası olmayanlara devletimiz yardımcı oluyor. Çadırları da kurdular, devlet daha ne yapsın" Depremzede Ayfer Çoban: "Bir sıkıntımız yok. Allah devletimizden, askerimizden, polisimizden razı olsun"
YEREL HABERLER Manisa'daki depremzedeler yağmura rağmen çadırlarda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X