Manisa’daki STK’lardan Kudüs’e destek, Yunan vekile uyarı

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyeleri cuma namazı çıkışında ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü tamamen İsrail’e vermeyi hedefleyen planı ile Avrupa Parlamentosu üyesi Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos’un Türk bayrağını yırtmasına sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Yüzyılın anlaşması’ adını verdiği ve Kudüs’ün tamamen İsrail tarafından işgalini öngören planı ile Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos’un AP Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Manisa’daki STK’ların bir araya geldiği MASİDAP üyeleri de Hatuniye Camisi'nde cuma namazı çıkışı bir basın açıklaması düzenlerken bir yandan Kudüs’e destek verdi. Ayrıca basın açıklamasında Yunan vekile de sert tepki gösterildi.



“Daha önce olmadığı kadar kararlıyız”

Grup adına açıklamayı MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner gerçekleştirdi. Öner açıklamasında, “Kudüs’ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması, daha açık ifadeyle ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan Siyonist İsrail’in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir işbirliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin’in düşmanı, Kudüs’ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse, Filistin’e el koymaya, İsrail’e yol vermeye, ABD’ye refakat etmeye yeltenmesin. Bu coğrafya, insani değerleri herkese sunma noktasında cömert, insanlıktan nasipsiz her özneye, her devlete ve her zihniyete haddini bildirecek kadar mert insanların ve inanmışların coğrafyasıdır. Bu planın tek olumlu yanı, evanjelizmeemperyalizme ve Siyonizmekapitalizme karşı küresel intifada çağrısının karşılık bulmasını hem kolaylaştıracak, hem hızlandıracak hem de katılanların sayısını artıracak olmasıdır. Biz Hz. Ömer’den, Selahaddin Eyyubi’den, Yavuz Sultan Selim’den, Abdülhamit’ten bize miras kalan ilk kıbleyi koruma gururunu, İbrahimi yaşayışın merkez coğrafyasını bağımsız Filistin ve Özgür Filistinliler ile birlikte devam ettirme onurunu yaşamakta ve mukaddes bir miras olarak gelecek nesillere aktarmakta kararlıyız. ABD ve İsrail şunu bilsin; içinde bağımsız Filistin, Özgür Kudüs ve işgal ettiği topraklardan çekilmiş İsrail kavramlarının ve bunu sağlayacak kuralların olmadığı hiçbir sözleşme, anlaşma ve plan; imzamıza da, rızamıza da sahip olamaz. Çok açık söylüyoruz, Ortadoğu’dan defolan ABD ve Filistin’de derdest olan İsrail hedeflerine hiç olmadığı kadar yakın, bu hedefler noktasında birlik ve beraberlik oluşturmak açısından da daha önce olmadığı kadar kararlıyız" şeklinde konuştu.



“Ayağınızı denk alın”

Öner, Kudüs için yaptığı açıklamanın ardından Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekilini ve Yunan hükümetini sert bir dille uyardı. Öner,"Avrupa Parlamentosunda gerçekleştirilen genel kurulan Loannis Lagos küstahça ve çirkin bir şekilde saldırıda bulundu. Türk bayrağımızı yırtıp atarak, küstah bir davranışa imza attı. Buradan ümmetçe, milletçe net bir şekilde ifade ediyoruz. Bu davranışlar bizim tarafımızdan asla kabul görmeyecek davranışlardır net bir dille kınıyoruz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Geçmişte yaşananlardan ders almayanlar gelecekte de aynı kaderi yaşamak zorunda kalacaktır. Yunan hükümetini ve milletvekili tekrar net bir şekilde uyarıyoruz. Geçmişte yaşamış olduğunuz kadere mahkum olabilirsiniz bizi buna mecbur bırakmayın. Bu millet güçlüdür. Bu millet imanla dolu yüreğiyle bayrağını, manevi değerlerini en güzel şekilde taşıyacaktır, koruyacaktır, emanete sahip çıkacaktır. O yüzden tekrar uyarıyoruz ayağınızı denk alın bizimle oynamayın" diye konuştu.

