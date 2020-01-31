Manisa’da cep telefon hırsızı yakalandı Alışveriş merkezinden telefon çalan hırsız yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir alışveriş merkezinden cep telefonu çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir alış veriş merkezinden telefon hırsızlığı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri güvenlik kamerasından şüphelinin eşkal bilgilerine, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’nden ise şüphelinin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis ekipleri şüpheli R.I.’yı düzenlediği operasyonla çaldığı telefonla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.I. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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