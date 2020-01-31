Manisa Şehir Hastanesi depreme karşı deprem izolatörü ile korunuyor

2018 yılının Ekim ayında tamamlanarak hizmete açılan Manisa Şehir Hastanesinde bulunan deprem izolatörlerinin depremde sallantıyı en aza indirgemesi öngörülüyor. Manisa'da son bir haftadır meydana gelen çok sayıda deprem, Manisa Şehir Hastanesinde izolatörler sayesinde neredeyse hiç hissedilmediği belirtildi.

Manisa Şehir Hastanesini yapan yüklenici firma İşletme Direktörü Ömer Kurtay, hastanedeki izolatörler ve işlevleri hakkında önemli bilgiler verdi. Deprem izolatörlerinin, Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği gereği 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde, 150 ve üzeri yataklı hastane yapılarında kullanıldığını ifade eden İşletme Direktörü Ömer Kurtay, “Sahada yapılan jeolojik etüt ve sismik analiz neticesinde binanın taşıyıcı sistemi ve düşey taşıyıcılarını oluşturan 733 adet kolon için izolatörler tasarlandı, yapılan tasarımın bilgisayar simülasyonu yapıldı. Tasarım için Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) hocalarından oluşan danışmanlık firmasından danışmanlık hizmeti alındı ve yapılan tasarım için ODTÜ’den resmi onay alındı. İzolatör tipi olarak daha uzun ömürlü ve daha az bakım gerektiren, dünyada yaşanmış depremlerde çalıştığı gözlemlenen kurşun çekirdekli kauçuk izolatör seçildi. Deprem izolatörleri üretimi için alanında en iyisi olan Robinson firması seçildi ve yapılan tasarım için firmanın uzman mühendislerinden ayrıca onay alındı. Malezya’daki fabrikada birebir prototip üretimi yapılarak, İtalya Eurocentre laboratuvarında testi yapıldı ve daha sonra üretime geçildi. İzolatörler için 120 santim kalınlığında kuvvet veya moment etkisi altında şekil değiştirmeyen, formunu koruyan (rijit) bir temel izolatör mesnet kolonları yapıldı. İzolatörler bu mesnetlerin üzerine yerleştirildi ve bunun üzerine ikinci bir temel olan tek parça izolatör döşemesi yapılarak arada esnek yalıtım katmanı oluşturuldu. İzolatörler hastanelerdeki hemen kullanım şartını sağlaması açısından sahaya özgü yapılan sismik analizde hesaplanan en elverişsiz depremde dahi binaya her yönde maksimum 45 santim yatay hareket imkanı sağlayarak depremin yıkıcı etkisinden binayı korumak ve sarsıntından kaynaklı korku ve konfor kaybını önlemek amacıyla yapıldı. Depremde yıkılmayacak bina, güçlü bir betonarme ile sağlanabilir” dedi.

Kullanılan deprem izolatörleri ile depremde oluşabilecek zararların minimalize edilmeye çalışıldığını ifade eden Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka ise "Hastaneler çok büyük yatırımlar ve hastanelerin bu tarz teknolojilerle korunması gerekli. Biliyoruz ki depremden sonra yaralanmalarda ilk kullanılacak binalar hastanelerdir. Manisa Şehir Hastanesi de her türlü olumsuzluklar düşünülerek inşa edilmiştir’’ diye konuştu.

Öte yandan Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yaklaşık bir haftadan bu yana devam eden deprem ve artçı sarsıntıların Manisa Şehir Hastanesinde neredeyse hiç hissedilmediği belirtildi.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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