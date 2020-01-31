İnsani yardım tırı Salihli’den yola çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi tarafından toplanan yardımlar, yüklenen tırla Elazığ ve Malatya’ya gönderildi.

Elazığ, depremin yaralarını sarmaya çalışırken, depremzedelere tüm Türkiye’den yardım eli uzanmaya devam ediyor. Kızılay Salihli Şubesinin yardımseverler desteğiyle hazırladığı bir tır yardım malzemesi de bölgeye ulaştırılmak üzere Salihli’den yola çıktı.

Depremzedelerin devamlı yanında olacaklarını belirten Kızılay Şube Başkanı Cüneyt Musal, “Memleketimize Allah böyle felaketler yaşatmasın. Salihli olarak devletimizin ve Elazığ ile Malatya'da yaşayan kardeşlerimize hazırlanan yardım kolilerini gönderdik” dedi.

Gıda kolisi, battaniye, elektrikli soba ile ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı tır Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen ve yapılan duanın ardından uğurlandı.

İnsani yardım tırı uğurlama törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu,Kızılay Şube Başkanı A.Cüneyt Musal, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Müftü Adem Karakelebek katıldı.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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