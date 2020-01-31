Akhisar Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akhisar Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarıyor

İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde art arda meydana gelen depremler sonrası evleri hasar gören depremzedeler için harekete geçen Akhisar Belediyesi, evlerinde ağır hasar meydana gelen depremzedelerin hesaplarına toplamda 224 bin TL yatırdı.

Akhisar Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde art arda meydana gelen depremler sonrası evleri hasar gören depremzedeler için harekete geçen Akhisar Belediyesi, evlerinde ağır hasar meydana gelen depremzedelerin hesaplarına toplamda 224 bin TL yatırdı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak gecesi yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar Belediyesi tüm imkanlarını seferber ederek depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşların hesaplarına toplamda 224 bin TL yatıran Akhisar Belediyesi, aynı zamanda vatandaşların talep ettiği yol düzenleme çalışması, çöp konteyneri ve tuvalet konularında da ihtiyaçlarını gideriyor.
Gökçeahmet Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte Cuma namazına katılan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, daha sonra sırasıyla deprem bölgeleri Tütenli ve Süleymanlı Mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında halka geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Dutlulu, vatandaşların taleplerini öğrenerek anında giderdi. Vatandaşların yağışlı havalarda çamur sorunu yaşadıklarını bildirmesi üzerine yol ve dolgu çalışması yaptıklarını açıklayan Başkan Dutlulu, halkın çöp konteyneri ihtiyacını da giderdiklerini söyledi.
Akhisar Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Gökçeahmet Mahallesi Muhtarı Muhammed Mustafa Özdemir, “Mahallemizde 3035 tane hafif hasarlı, 2025 tane de ağır hasarlı hanemiz var. Akhisar Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ekipleri ve tüm kurumlarımız yardımcı oluyor. Hasarlı binaların yıkım işlemleri başladı. 22 hasarlı binadan 6 tanesi yıkıldı, yıkım çalışmaları devam ediyor. Bugün itibariyle Akhisar Belediyemiz tarafından evlerinde ağır hasarlı raporu bulunan vatandaşlarımıza para yardımı da hesaplarına aktarıldı. Vatandaşlarımıza bunun bilgilendirmesini yaptık. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Depremzedelerin taleplerini hızlı bir şekilde giderdiklerini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Depremin etkilerinin en çok hissedildiği kırsal mahallelerimizi ziyaret ederek halkımızın taleplerini dinliyor ve onlarla sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızın çöp konteyneri ve yol ile ilgili taleplerini Akhisar Belediyesi olarak bugün hızlı bir şekilde giderdik. Bu durum, geçici bir durum. Fakat çadırda yaşamak da kolay değil. Bu süreçte onların her zaman yanındayız; huzur ve mutlulukları için 24 saat hizmetlerindeyiz. Deprem gibi afet olaylarında Manisa’da güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Manisa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer tüm kurumlarla halkımızın bu günleri atlatması için ekiplerimiz ile teyakkuz halindeyiz. Bu günleri hep birlikte atlatacağız. Hepimize geçmiş olsun. Allah daha büyük afetlerden korusun.”
Akhisar Belediyesi olarak yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için hazır beklediklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Bedri Türk, “Dün yaşanan şiddetli yağışların ardından vatandaşlarımız yollarının çamur olmasından şikayet etmişler. Akşamdan tedbirlerimizi alarak, sabahın ilk saatlerinde ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Belediyemizin tüm imkanları ile vatandaşımızın taleplerine hızlı çözümler üretmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Akhisar Belediyesi olarak tüm ekip arkadaşlarımız tetikte bekliyor” ifadelerini kullandı.
Depremzedeler, ilk günden beri Akhisar Belediyesi’nin varlığını yanlarında hissettiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve ekibine teşekkürlerini iletti.

MANİSA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:28
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnsani yardım tırı Salihli’den yola çıktı
YEREL HABERLER İnsani yardım tırı Salihli’den yola çıktı
Demirci Ticaret Odasından Elazığ ve Malatya'ya destek
YEREL HABERLER Demirci Ticaret Odasından Elazığ ve Malatya'ya destek
Mağazadan cep telefonu hırsızlığına tutuklama
YEREL HABERLER Mağazadan cep telefonu hırsızlığına tutuklama
Kula’da deprem riski taşıyan okul öğrencileri ikili eğitime geçiyor
YEREL HABERLER Kula’da deprem riski taşıyan okul öğrencileri ikili ...
Manisa Şehir Hastanesi depreme karşı deprem izolatörü ile korunuyor
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesi depreme karşı deprem izolatörü ...
Manisa’da cep telefon hırsızı yakalandı Alışveriş merkezinden telefon çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Manisa’da cep telefon hırsızı yakalandı Alışveriş ...
Başkan Dutlulu’dan Türk Bayrağı talimatı Türk Bayrağı’nı Yırtan Yunan Vekile Akhisar’dan Tepki Akhisar Belediyesi’nden Irkçı Yunan Milletvekiline Anlamlı Tepki
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu’dan Türk Bayrağı talimatı Türk ...
Manisa Büyükşehir'den depremzedelere 2 milyon 399 bin lira destek
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den depremzedelere 2 milyon 399 bin ...
Manisa’daki STK’lardan Kudüs’e destek, Yunan vekile uyarı
YEREL HABERLER Manisa’daki STK’lardan Kudüs’e destek, Yunan vekile ...
Manisa BBSK’lı sporculardan Yunan vekile bayraklı tepki
YEREL HABERLER Manisa BBSK’lı sporculardan Yunan vekile bayraklı ...
Başkan Akın gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akın gazetecilerle buluştu
Yunusemre, Bigadiç Belediyespor’a misafir olacak
YEREL HABERLER Yunusemre, Bigadiç Belediyespor’a misafir olacak
Manisa FK, Galip Güzel ile anlaştı
YEREL HABERLER Manisa FK, Galip Güzel ile anlaştı
Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor
Besledikleri sokak köpeklerinden 3'ünü ölü buldular
YEREL HABERLER Besledikleri sokak köpeklerinden 3'ünü ölü buldular
Aykut Yüce, Manisaspor'da
YEREL HABERLER Aykut Yüce, Manisaspor'da
Manisa’da taksilere sıkı denetim
YEREL HABERLER Manisa’da taksilere sıkı denetim
Deprem çalışmaları Vali Deniz başkanlığında değerlendirildi
YEREL HABERLER Deprem çalışmaları Vali Deniz başkanlığında ...
Alaşehir Belediyesi okulların bakımını yaptı
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesi okulların bakımını yaptı
Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor
YEREL HABERLER Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor
Neslican'ın babasından, beyincik erimesi olan Meryem için çağrı
YEREL HABERLER Neslican'ın babasından, beyincik erimesi olan Meryem ...
Cami duvarına isabet edip patlamayan top mermisi korunuyor
YEREL HABERLER Cami duvarına isabet edip patlamayan top mermisi ...
Akhisar ve Kırkağaç'ta yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Akhisar ve Kırkağaç'ta yarıyıl tatili, 10 Şubat'a ...
Depremin vurduğu Akhisar ve Kırkağaç'ta yarı yıl tatili uzatıldı
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Akhisar ve Kırkağaç'ta yarı yıl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X