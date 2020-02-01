Manisa FK'nın konuğu Şanlıurfaspor

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- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Trabzon Hekimoğlu deplasmanından beraberlikle dönen ve teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri'nde İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda Ertekin'in ayrılmasının ardından takımı sahaya antrenör Ömer Kalebayır çıkaracak. Ev sahibi Manisa FK'da kart cezalıları Abdurrahman ve Nizamettin forma giyemeyecek.



MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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