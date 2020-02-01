Turgutlu Belediyesinden Elazığ yararına tiyatro oyunu

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen çocuklar için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Pazar günü (yarın) sahneleyecekleri tiyatro oyununu izlemek isteyen vatandaşlardan deprem bölgesinde yaşayan çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven toplanacak.

Turgutlu Belediyesi etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezinde çalışmalarına devam eden gruplar farklı etkinliklerle çalışmalarını Turgutlulular ile buluşturuyor. Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından “Siyah Beyaz Yazar ya da Gri Oyun” Pazar günü seyirciyle buluşacak. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında sahnelenecek oyun saat 20.00’de başlayacak. Oyuna girişinde Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgesinde yaşayan çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven toplanacak. Kübra Bayramoğlu ve Büşra Özsoy tarafından kaleme alınan oyunun yönetmenliğini Gönül Özkaradayı yapıyor. Oyunda Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu oyuncuları; Adem Köprülü, Aliye Güllübal, Aysu Baylan, Büşra Gürsoy,Cem Kartalcan, Çağlar Özkök, Eda Erdiydi, Emirkan Alp, Esme Tülin Yıldırım, Figen Özkaradayı, Gülsenem Saraç, İlayda Ezeli, Muharrem Meraklı, Melek Ezeli, Mert Öztürk, Mustafa Aktaş, Nihal Göncü, Ramazan Alp, Volkan Salık, Vural Çelik, Ziya Akbulut rol alacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Geçtiğimiz hafta Elazığ için topladığımız yardımlardan sonra Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezimiz Tiyatro Topluluğu tarafından böylesine anlamlı bir oyun düzenlendi. Oyuna girişte deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımıza gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven toplanacak. Ben tüm duyarlı Turgutlu halkını hem bu güzel oyunu izlemeye hem de Elazığ’daki çocuklarımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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