Ali Çamdalı Manisa FK'da

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- SÜPER Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılan Ali Çamdalı, ara transfer döneminin son saatlerinde 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü ile anlaştı. Gurbetçi futbolcu Manisa temsilcisi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen altyapısında yetiştikten sonra Türkiye'de Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Kocaelispor, Orduspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor kulüplerinde forma giyen 35 yaşındaki ön libero, bu sezon Konyaspor'da ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta oynadı. Ali Çamdalı, ilk kez 2'nci Lig'de forma giyecek.



MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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