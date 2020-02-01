EGEİD'ten deprem bölgesine moral ziyareti

Sanayici ve iş adamlarından oluşan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) üyeleri, 10 gündür deprem ve artçılarıyla sarsılan Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerindeki mahalleleri ziyaret ederek, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Akhisar ve Kırkağaç'taki depremzedeleri ziyaret etti. Çadırlarında vatandaşlar ile buluşan Aloğlu, sorun ve talepleri dinledi. Deprem çadırlarında kalan çocuklara kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye eden Aloğlu ve EGEİD üyeleri, birlik ve beraberlikle yaraları saracaklarını dile getirdiler. Gerçekleştirdikleri moral ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Aloğlu, "Akhisar ve Kırkağaç’taki depremde zarar gören mahallelerimizi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Böyle günleri devlet, millet ve sivil toplum kuruluşları ile el ele verip hep beraber üstesinden geleceğiz. Yüzünüzdeki gülümseme solmasın. Allah bir daha yaşatmasın..Hepimize geçmiş olsun. Birkaç gün önce Manisa, bir kaç gün sonra Elazığ. Bir noktada olan deprem ülkedeki tüm kalpleri aynı oranda sallayabiliyorsa millet olabilmişiz demektir" dedi.

Çadırların kurulduğu bölgedeki çocuklarla da yakından ilgilenen Aloğlu, "Biliyoruz ki bu işlerden en çok etkilenen çocuklarımız oluyor. Onlar bizim geleceğimiz, onların bugünlerde yanlarında olacağız ve bu zor günleri onlara unutturmak için elimizden geleni yapacağız. Ziyarette Başkan Ayberk Aloğlu’na yönetim kurulu üyeleri Mikail Karabacak ve Ercan Balcı eşlik etti.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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