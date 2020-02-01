Çöp evde yaşayan adam intihar etti

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz aylarda defalarca temizlenen ve onlarca kamyon çöp çıkarılan evde annesi ile birlikte yaşayan adam, ilaç içerek intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kula'nın Zaferiye Mahallesi Şehit Yüzbaşı Salih Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi M.D (82) ile birlikte yaşayan ve geçmiş aylarda evden onlarca kamyon çöp çıkarılan T.D. (52), akşam yemeğinin ardından çok miktarda çeşitli ilaç içti. Saat 22.30 sıralarında oğlunun fenalaştığını fark eden anne M.D, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, hayatı tehlikede olduğunu tespit ettiği T.D'yi Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada durumu daha kötüye giden T.D, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, T,D'nin yaşamını yitirmesinin ardından, evde olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde evdeki tüm odaların tamamen çöp dolu olduğu öğrenildi.

T,D'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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