Çöp evde yaşayan adam intihar etti

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

MANİSA'nın Kula ilçesinde, geçtiğimiz aylarda onlarca kamyon çöp çıkarılan evde annesiyle yaşayan Turan D. (52), ilaç içerek intihar etti.

Zaferiye Mahallesi Şehit Yüzbaşı Salih Sokak'ta annesi Makbule D. (82) ile yaşayan, daha önceki aylarda ise evinden onlarca kamyon çöp çıkarılan Turan D., dün akşam çok miktarda ilaç içti. Saat 22.30 sıralarında oğlunun fenalaştığını fark eden Makbule D., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede eve gelen ekipler, Turan D.'yi ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Turan D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Turan D.'nin yaşamını yitirmesinin ardından evde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. İncelemede, evdeki tüm odaların çöp dolu olduğu görüldü.

Turan D.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin soruşturması sürüyor.



MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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