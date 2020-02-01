Kablo hırsızları yakalandı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, bir aracın bagajında, satılmak için hazırlanan bakır kablolar bulunduğunu öğrenince harekete geçti. Tespit edilen araç, Zaferiye Mahallesi Hisarkapı mevkisinde durduruldu. Aracın bagajında, çalıntı olduğu belirlenen 272 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Orhan A.(23), Ramazan A.(28) ve Muzaffer K.(24), gözaltına alındı.

Kullandıkları otomobilin kiralık olduğu ortaya çıkan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.



MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.