İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Manisa’nın Kula ilçesinde işçi servisi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 işçi yaralandı.



Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Mehmet Sarıkaya idaresindeki 45 J 9701 plakalı işçi servisi, Alparslan Türkeş Kavşağı'nda bulunan bir benzinlikten D300 karayoluna çıkmak isteyen Harun Gündoğ idaresindeki 45 AEL 039 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisindeki D.K. (47) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı D.K., Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Servisteki diğer işçiler ile sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.



Kaza sebebiyle İzmirAnkara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik, bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik yeniden normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.