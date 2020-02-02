Manisa’da 4.0 büyüklüğünde deprem

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.



Akhisar’da 4.6 büyüklündeki deprem İzmir’de de hissedilmişti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23’de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedilirken, İzmir’in birçok ilçesinde de hissedilmişti.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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