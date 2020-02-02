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Manisa Valiliği tarafından gece 03.23'te merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "02.02.2020 tarihinde saat 03.23'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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ÖĞLE 13:28

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AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

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