Manisa Valiliği tarafından gece 03.23'te merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı açıklandı.
Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "02.02.2020 tarihinde saat 03.23'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."
MANİSA
30 Ocak 2020 Perşembe
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