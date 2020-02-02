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‘Haydi çocuklar camiye’ projesinin Yunusemre ilçe töreni yapıldı

İHA

Türkiye genelinde Server Gençlik Spor Kulübü Derneği, Manisa'da ise Sancak Çevre, Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin organize ettiği 'Haydi çocuklar camiye' projesinin ödül töreni Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 75. Yıl Camiinde yapıldı. Ödül töreninde çocuklar ara tatil boyunca camiye gelerek topladıkları puanlara göre çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken tüm çocuklara da futbol topu hediye edildi.

‘Haydi çocuklar camiye’ projesinin Yunusemre ilçe töreni yapıldı

Türkiye genelinde Server Gençlik Spor Kulübü Derneği, Manisa’da ise Sancak Çevre, Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin organize ettiği ‘Haydi çocuklar camiye’ projesinin ödül töreni Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 75. Yıl Camiinde yapıldı. Ödül töreninde çocuklar ara tatil boyunca camiye gelerek topladıkları puanlara göre çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken tüm çocuklara da futbol topu hediye edildi.
Törende cami ve çocuk üzerine bir konuşma yapan Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, “Yüce Allah C.C. İbrahim suresi 40. ayette ‘Ey Rabbim! Beni ve neslimden (gelenleri) de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur’ buyuruyor. İbadetlerin özellikle namazın çocuklara küçük yaşlarda sevdirilmesi ve cami adabının yaşayarak öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarımıza namazı ve camiyi sevdirmek için birlikte camiye gelmeliyiz. Örnek olmalıyız. Bu nedenle bu tür projelerin tatillerde uygulanması çok önemli.” dedi.
‘Haydi çocuklar camiye’ Projesi hakkında bilgi veren Sancak Derneği Başkanı İbrahim Gümüş ise, “Gayemiz topluma ülkesine ve ümmete faydalı hizmetler üreten bireylerin yetişmesine vesile olmaktır. 2030 Ocak 2020 tarihlerinde yapılan etkinlik Manisa’da 28 camide yapıldı ve 613 yaş arası 136 çocuk katıldı. Eğitimde ‘Ağaç yaş iken eğilir’ atasözü ve ‘Küçük yaşlarda öğrenilen bilgiler taş üzerine yazılan yazı gibidir’ çok önemlidir. Eğitim, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Ara tatilde cami ve namaz konusunda farklı ve güzel bir etkinlikle çocuklarımıza yol arkadaşlığı yapmak istedik. Günümüzde caminin önemi cemaatle namaz kılmanın önemi unutulmaya yüz tutmuştur. Teknoloji çağında insanları özellikle çocukları meşgul eden bilgisayar, tablet, telefon, televizyon insanları ve çocukları asli vazifesi olan Allah’a kulluktan uzaklaştırmaktadır. Namazı ve camiyi çocuklarımıza sevdirmek, camide büyükleriyle kaynaşarak sosyalleşmelerini sağlamak, cami adabını öğrenmelerine yardımcı olmak ve camilerde safların çocuklarla neşelenmesi amacıyla bu projeyi uygulayama karar verdik.” diye konuştu.
Programda çocuklara topladıkları puanlara göre dereceye girenlere, drone, kaykay, paten olmak üzere katılan tüm çocuklara da futbol topu hediye edildi.
Gümüş, projeye destek veren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’ye, Manisa İl Mili Eğitim Müdürlüğüne, Yunusemre İlçe Müftülüğüne, imamlara, müezzinlere, ailelere, katılan çocuklara, gönüllere ve maddi destek verenlere teşekkür etti.
Ödül törenine, Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, projeye katılan çocuklar ve aileleri ile dernek gönüllüleri katıldı.

MANİSA

30 Ocak 2020 Perşembe

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