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Depremzedelerin sorunlarını dinlediler

İHA

Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği mahallelerden Bakır, İlyaslar, Karakurt, Gökçeahmet, Süleymanlı ve Tütenli mahallelerini ziyaret eden daire başkanları depremzedelerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Depremzedelerin sorunlarını dinlediler

Manisa’nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği mahallelerden Bakır, İlyaslar, Karakurt, Gökçeahmet, Süleymanlı ve Tütenli mahallelerini ziyaret eden daire başkanları depremzedelerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Manisa’da 22 Ocak'ta Akhisar'da, 28 Ocak'ta ise Kırkağaç'ta yaşanan depremlerin ardından adeta seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin yanından ayrılmıyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm ekiplerini depremin hissedildiği mahallelere sevk eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarını zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Kiriş, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Sibel Alkın ve Şube Müdürleri depremin şiddetli hissedildiği mahalleleri ziyaret ederek depremzedelere geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını ileten daire başkanları, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve depremzedelerle yaptıkları görüşmelerde ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
İlk olarak Kırkağaç ilçesine giderek Bakır, İlyaslar ve Karakurt mahallelerini ziyaret eden daire başkanları, deprem nedeniyle hasar meydana gelen evlerde de inceleme yaptı. Sonrasında mahalle sakinleri ile buluşan daire başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. İlyaslar ve Karakurt mahallelerinde depremzedelerin sığındığı çadırları da ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli daire başkanları, depremzedelerin taleplerini dinledi. Kırkağaç ziyaretinin ardından Akhisar'a bağlı Gökçeahmet, Süleymanlı ve Tütenli mahallelerini de ziyaret eden daire başkanları, bu mahallelerde kurulan çadırlarda kalan depremzedelerle bir araya geldi. Depremzedelerle yakından ilgilenen daire başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

MANİSA

30 Ocak 2020 Perşembe

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