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Camiler yarıyıl tatilinde çocuklarla şenlendi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yarıyıl tatilinde ...

İHA

Manisa'da yarıyıl tatilinde çocuklara cami alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen 'CamiÇocuk Buluşması' programı sona erdi. Programın kapanışı Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde Kur'anı Kerim şöleni ve ödül töreniyle yapıldı.

Camiler yarıyıl tatilinde çocuklarla şenlendi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yarıyıl tatilinde çocuklara cami alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen programın kapanışı yapıldı

Manisa’da yarıyıl tatilinde çocuklara cami alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen ‘CamiÇocuk Buluşması’ programı sona erdi. Programın kapanışı Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde Kur’anı Kerim şöleni ve ödül töreniyle yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilköğretim çağındaki çocuklara cami alışkanlığı kazandırmak ve yaz Kur’an kurslarında öğrenilen bilgilerin tazelenmesi amacıyla gerçekleştirilen ‘CamiÇocuk Buluşması’ programının finali Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde gerçekleştirildi. Şehzadeler İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programa Şehzadeler
Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, din görevlileri, camiye devam eden çocuklar ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.
Programın açılışını yapan Hatuniye Camii imam hatibi Hayrettin Çoban, “Diyanet İşleri Başkanlığımız 20192020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde 'Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz' sloganıyla okul çağında olan yavrularımızın camiyle
buluşması, namazla kucaklaşması noktasında bir program başlattı. Dolayısıyla bu yarıyıl tatilinde okula giden yavrularımız yeniden camiyle buluşma, yaz Kur’an kursunda öğrendiklerini yeniden hatırlama adına camiyle, cemaatle, mihrapla, kürsüyle, minberle yeniden buluştu. Bu çerçevede bugün camiye gelen, cemaate iştirak eden hocalarımızla yaz Kur’an kurslarında öğrendikleri duaları yeniden okuma fırsatı bulan yavrularımızla bugün burada bir Kur’an ziyafetiyle tatili noktalamak istiyoruz. Onlara İlçe Müftülüğümüzün hazırladığı bir ödül merasimimiz olacak” dedi.
Çoban’ın konuşmasının ardından imam hatipler tarafından Kur’an ziyafeti verilirken, Şehzadeler İlçe Müftülüğünde görevli din görevlileri tarafından da ilahiler seslendirildi. Öğle namazını cemaatle birlikte kılan çocuklar için namazın ardından ödül töreni düzenlendi. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Memleketimizin doğusunda, batısında, ortasında çeşitli musibetler, depremler tezahür ediyor. Manisa’dan başladı, Ankara’da, Elazığ’da devam etti. Bu musibetlerin giderilmesinin en önemli şartı hadisle sabit olan hayırlı işler yapıp, sadakanın belayı def etmesi kabilinde güzellikleri artırmaya gayret etmek ve kötülüklerden de uzak durmaya çalışmak. İnşallah bu programlar bunlara önemli katkılar yapacak ve musibetlerin bitmesine vesile olacak. Elazığ’da rahmeti Rahmana kavuşan kardeşlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Yaralı olan kardeşlerimize şifalar diliyoruz. Memleketimize bütünüyle geçmiş olsun diyoruz. Hayırların, güzelliklerin, Kur’an nurunun memleketimizin üzerinde daim olmasını, gençlerimizin Kur’an nuruyla, peygamber efendimizin sünnetleriyle yetişmesini niyaz ediyoruz. Hayırlar, güzellikler getirmesi dileğiyle Manisa’yı, Şehzadeler ilçemizi ve bütün memleketimizi Allah’a emanet ediyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından erkek çocuklara Kur'anı Kerim ve namaz takkesi, kız çocuklarına da Kur'anı Kerim ve başörtüsü hediye edildi.

MANİSA

30 Ocak 2020 Perşembe

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