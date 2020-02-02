Manisa yine sallandı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Kırkağaç ilçesi 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.36'daki depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Günlerdir artçılarla sallanan vatandaşlar yine panikle kendilerini dışarı atarken, ilk belirlemelere göre sarsıntıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kentte 22 Ocak'ta Akhisar'ın Musalar Mahallesi merkezli 5.4 ve 28 Ocak'ta da merkez üssü Kırkağaç olan 4.8 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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