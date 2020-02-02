Salihli Emirspor 3 yıl sonra yeniden Süper Amatör Küme'de

Manisa’nın Salihli ilçesi Ramiz Turan Stadı’nda oynanan maçta rakibi Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor’u maçın sonuna doğru attığı tek golle geçen Emirspor, adını 3 yıl sonra yeniden Süper Amatör Kümeye yazdırdı.

Süper Amatör Kümeye Yükselme Müsabakasında Emirspor ile Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor, Salihli Ramiz Turan Stadı’nda karşılaştı. Ali Tuncer, Gökmen Çambel, Engin Eyigün hakem üçlüsünün yönettiği centilmence geçen maçta, Emirspor, rakibini 10 yenerek Süper Amatör Küme’ye yükselen takım oldu. Emirspor’u hem galibiyete, hem de Süper Amatör Küme’ye taşıyan tek golü 88. dakikada Onur attı. Emirspor, ayrıca 72. dakikada Gürcan’ın ayağından penaltı atışından yararlanamadı.

Maç sonrası Teknik Direktör Mehmet Ali Karaaslan ve futbolcular Süper Amatör Küme’ye yükselmenin sevincini yaşadı.

Teknik ekip ve futbolculara bu başarılarından dolayı tebrik eden Emirspor Kulüp Başkanı Mustafa Yüksel, “Geçtiğimiz sezon kapısından döndüğümüz Süper Amatör Küme’ye çıkmak bu yıl nasip oldu. İnşallah ligde Salihli’yi Kapancıspor ile birlikte en iyi şekilde temsil ederiz” dedi.

Öte yandan Emirspor’un 3 sezon sonra Süper Amatör Küme’ye yükseldiği öğrenildi.

Ramiz Turan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Manisa Askf Başkanı Erol Timur ile Emir ve Sarıgöllü taraftarlar izledi.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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