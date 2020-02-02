Salihli Belediyespor, Gönen deplasmanından şen döndü

BAL 8. Grupta mücadele eden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, deplasmanda konuk olduğu Gönen Belediyespor'u 20 yendi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve ikinci devreye deplasmanda Sandıklıspor’u yenerek galibiyetle başladıktan sonra geçtiğimiz haftayı Bolvadin Belediyespor beraberliği ile kapatan Salihli Belediyespor ligin 16. haftasında deplasmanda Balıkesir ekiplerinden Gönen Belediyespor’un konuğu oldu. Nail Görenli Stadı’nda oynanan, Burak Akdağ, Hakan Erdaş ve Ali Çakır hakem üçlüsünün yönettiği maçta Yeşilbeyazlı ekip, rakibini 20 yenerek, deplasmandan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Deplasmanda Yeşilbeyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri ise Furkan ve Kadir attı.

Yeşilbeyazlı ekibi deplasmanda Taraftarlar Derneği üyeleri yalnız bırakmazken, bu galibiyetle Salihli Belediyespor grupta puanını 22’ye yükseltti.

Ligin ikinci devresinde oynadıkları 2. deplasman maçından da galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Feridun Yarkın, sahasında 10 yendikleri Gönen Belediyespor’u bu kez 20 yenerek, rövanşı da vermediklerini söyledi. Oynadıkları son 4 maçta 10 puanla topladıklarına vurgu yapan Yarkın, önümüzdeki hafta konuk edecekleri Ayvalıkgücü Belediyespor’u da yenerek, grupta çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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