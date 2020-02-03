Giyim mağazasındaki yangın, yarım saatte söndürüldü

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MANİSA'nın Selendi ilçesinde, 2 katlı giyim mağazasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Selendi'ye bağlı Zafer Mahallesi'nde, Avni Aydın'a ait 2 katlı giyim mağazasında, dün saat 20.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevleri görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Alevler, yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, mağazada hasar meydana geldi.



MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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