Manisa FK patladı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yaşadığı puan kayıplarının ardından liderliği Yılport Samsunspor'a kaptırıp teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor maçında gol olup yağdı.

Düşme hattında eksi 14 puanla yer alan rakibini 7-0 yenen siyah-beyazlılar moral buldu. Antrenör Ömer Kalebayır yönetiminde sahaya çıkan Manisa FK bu hafta içinde yeni direktörünü belirleyecek. Ege ekibinin ilk etapta Reha Erginer ve Metin Diyadin'le temas halinde olduğu öğrenilirken, yönetimin diğer alternatifleri de değerlendirdiği ve en kısa sürede resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Manisa Futbol Kulübü bu hafta Sarıyer deplasmanına çıkacak.



MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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