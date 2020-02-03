Yunusemreli tenisçiden büyük başarı

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Yunusemre Belediyespor Tenisçisi Suzanna Solmaz, İzmir Sports International CNC Tenis Akademisi Turnuvasında kendi yaş grubunda oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

2027 Ocak tarihleri arasında İzmir'de yapılan Sports International CNC Tenis Akademisinde Alaçatı Kulübü Ziya Örenli adına yapılan tenis turnuvasında Yunusemre Belediyespor adına katılan Suzanna Solmaz 8 yaş grubunda oynadığı tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. Manisa'da ilgili federasyona tescili yapılmış tek kulüp olduklarını belirten Antrenör Beytullah Solmaz, desteklerinden dolayı Kulüp Başkanı Arif Alkan ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti. Gelecek vadeden raketi kutlayan Kulüp Başkanı Arif Alkan ise elde edilen başarının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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