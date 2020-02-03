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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa FK Cihan Arslan’la anlaştı

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, son olarak Bosna Hersek Premijer Liga 1. Lig ekiplerinden NK Celik Zenica'yı çalıştıran teknik direktör Cihat Arslan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa FK Cihan Arslan’la anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, son olarak Bosna Hersek Premijer Liga 1. Lig ekiplerinden NK Celik Zenica’yı çalıştıran teknik direktör Cihat Arslan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Manisa Futbol Kulübü, son olarak Bosna Hersek 1. Lig ekiplerinden NK Celik Zenica’yı çalıştıran Cihat Arslan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Mevlüt Aktan da hazır bulundu. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada yeni bir sayfa açtıklarını ve yeni bir heyecan yaşadıklarını söyleyerek, "Bugün Manisa Futbol Kulübü olarak yeni bir sayfa açıyoruz ve yeni bir heyecan yaşıyoruz. Gerçekten vizyonumuza, hedeflediğimiz yere gelmek için bütün bu yapılan organizasyonlar için, geçmiş kariyeri belli olan, hem futbolculuk kariyeri, hem de teknik direktörlük kariyeri hem de kişiliğini gayet iyi bildiğimiz Cihat Arslan hocamızla sözleşme imzalıyoruz. Gerçekten biz heyecanlıyız. Umarım her iki taraf içinde hayırlı olur. Biz hocamızın başarılı olacağına inanıyoruz. Bunu elbette hep birlikte başaracağız. Buna canı gönülden inanıyoruz. Hocamızda çok büyük fedakarlıklar yaptı kendi adına. Bizim, Manisa Futbol Kulübü ve Türk futbolu adına güzel hayallerimiz var, güzel düşüncelerimiz var. Umarım hepimizin enerjisiyle hep beraber kulübümüzü güzel yerlere taşırız. Tekrardan hayırlı olsun. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Bu hedefe ulaşacağımızı gayet iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Cihat Arslan: "Manisa Futbol Kulübü temelleri çok sağlam bir kulüp"
Manisa Futbol Kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan yeni teknik direktör Cihat Arslan ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, "İlk teklif geldiğinde düşünme gibi bir durumumuz oldu. Manisa FK’nın Türkiye’de gelmek istediği ve geldiği nokta çok değerli. Vizyon olarak, büyüme hedefi olarak temelleri sağlam olan bir kulüp. Şehir olarak da geçmişin çok önemli futbol merkezlerinden bir tanesi. Üstüne çok şey inşa edebileceğiniz, hayal kurabileceğiniz ve en önemlisi bu kulüpte hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ortam var. Biz de buna hem Türk futbolu adına, hem de kulüp adına, hem de kendi adımıza duyarsız kalamazdık. Buraya büyümeyi beraberce başarabileceğimizi inandığım için geldim. Bizim de katkımız olacak ama kulübünde bize çok önemli katkıları olacak. Çünkü kulübün kuruluş felsefesinde gelişmek olan bir misyonu var. Bu benim adıma çok önemliydi. Biz de bu birlikteliği bunun üstünde inşa ettik. Önemli olan önce başarı. Bulunduğumuz ligin gerçekleri var. Hedeflerimiz var, ulaşmak istediğimiz hayallerimiz var. En üst noktalara kadar hayallerimiz var. Önce hayal edeceksiniz, sonra bu hayallere ulaşmak için çabalayacaksınız, çalışacaksınız. Ben iyi bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Bizim de enerjimiz var, kulübümüzün de enerjisi var, futbolcularımızın da enerjisi var. Şehrin de bu enerjiye ihtiyacı var. Hep beraber bir bütünlük içerisinde önce şampiyonluk, sonrasında ise başka şampiyonluklar inşallah olacak. Durmayacağız ve gelişerek devam edeceğiz. Bu aileye katıldığım için ben ve ekibim çok mutluyuz. İnşallah iyi çalışmalar neticesinde arzuladığımız o başarıları yakalarız" ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyum"
Manisa Futbol Kulübünde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, şu ifadelere yer verdi:
"Takımın kuruluş gününden bu yana kulübüne sahip çıkan, kulübü için fedakarlıklar gösteren, kulübü için her şeyi paylaşan bir oyuncu grubuna sahip. Bugün yapılan antrenmanda ve Şanlıurfa maçında saha içindeki ve saha dışındaki birlik ve beraberliği gördüm. Bunlar bir kulüp adına en önemli şeyler. Gelecek adına böyle bir kulüpte ve böyle bir oyuncu grubuyla çalışacağım için mutluyum. Başaracağımıza inanıyorum. Şu ana kadar gelinen nokta başarmışlığın bir göstergesi. Bunun üstüne de geçerek sezon sonunda inşallah hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum."

MANİSA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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