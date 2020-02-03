Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçisi ve yakınları ile dayıbaşı arasında çıkan kavgada kan aktı. Dayıbaşının oğlu tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir tarım işçisinin yaralanmasına neden olurken, zanlı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre tarım işçisi S.T. (46) ve yakınları, ücretlerini istemek için dayıbaşı olan N.Ö.'nün, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evine gitti. S.T. ve S.B. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile dayıbaşı N.D.'nin oğlu S.B., evden aldığı pompalı tüfek ile S.T.'ye ateş etti. S.T. vücudunun çeşitli yerlerine gelen saçmalarla yaralanırken, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, S.B. olayda kullandığı pompalı tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:40

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.