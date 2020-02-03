Kiralık araçla kablo çalan 3 kişi tutuklandı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Kula ilçesinde çalıntı 272 kilogram bakır kablo ile yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kula’da 1 Şubat Cumartesi günü Zaferiye Mahallesi Hisarkapı mevkiinde şüpheli bir aracın bagajında dışı soyulmuş satışa hazır bakır kablolar olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda kiralık olduğu tespit edilen 64 BC 117 plakalı araçta 3 kişiyi kıskıvrak yakalamıştı. Kablolar ile birlikte yakalanan Orhan A. (23), Ramazan A. (28) ve Muzaffer K. (24), Kula Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla gözaltına alınmıştı. Kiralanan araçtaki 272 kilogram dışı soyulmuş satışa hazır bakır kabloya da el koyulmuştu.

Yürütülen geniş çaplı soruşturmada, şüphelilerin kabloları Kütahya'nın Şaphane ilçesinden çaldıkları tespit edildi. 3 şüpheli, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Şaphane İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Şaphane İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede yaptıkları incelemelerde şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdiği noktaları tespit ederken, Gediz Adliyesine sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

MANİSA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:40

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.