Manisa merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Manisa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 13 şüpheliden 12’si Manisa ve İzmir illerinde yakalandı. Bir firari şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Manisa’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock programını kullanan, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde askeri yapılanma sorumluluğu yapan, emniyet birimi içerisinde mahrem yapılanmayı yöneten, emniyet imamları ile özel hatlardan görüşerek polis akademisine alınacak öğrencileri belirleyen, sağlık yapılanması içerisinde arama tarama sorumlusu olduğu tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüpheliden 12’sinin Manisa ve İzmir illerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenilirken bir firari şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

MANİSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:41

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.