Urganlı’ya peyzaj çalışması

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Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Urganlı Mahallesinde bulunan eski belediye binası çevresinde peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Urganlı Mahallesinde bulunan muhtarlık binası olarak kullanılan eski belediye binası çevresinde peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Muhtarlık binası bahçesine ekipler tarafından ışıklı Ay Yıldız figürü, çocuk oyun grubu, çevre düzenlemesi ve çimlendirme çalışmaları yapılarak muhtarlık binası yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Urganlı Mahallemizde bulunan muhtarlık binası çevresinde yaptığımız çalışmalarla hem çocuklarımızın oyun oynayabileceği alanlar oluşturduk hem de güzel bir görünüme kavuşturduk. Urganlı mahallemize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

MANİSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:43

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